Luanda não negoceia com Isabel dos Santos

Angola rejeita qualquer negociação com Isabel dos Santos. "Não se vai negociar, na medida em que houve tempo, houve oportunidade de o fazer. As pessoas envolvidas neste tipo de atos de corrupção tiveram seis meses de período de graça para devolverem os recursos que indevidamente retiraram do país", declarou o presidente angolano João Lourenço.Na primeira entrevista após o escândalo Luanda Leaks, à rádio estatal alemã Deutsche Welle, o chefe de Estado de Angola foi ainda mais longe. "Quem não aproveitou esta oportunidade, todas as consequências que puderem advir daí são apenas da sua inteira responsabilidade", afirmou.Isabel dos Santos responde em Angola por desvio de fundos e má gestão. A empresária é acusada de desviar milhões de euros da petrolífera estatal angolana Sonangol para uma sociedade sediada no Dubai.Três portugueses ligados à filha de José Eduardo dos Santos também foram constituídos arguidos. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República de Angola já pediu ajuda às autoridades portuguesas para notificar os arguidos nacionais.Questionado sobre outras investigações judiciais, em particular sobre José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola, João Lourenço explicou que os antigos Presidentes gozam de imunidade durante, pelo menos, cinco anos e que compete à Justiça tomar essas decisões, rejeitando que existam processos políticos.A Justiça angolana não descarta, no entanto, a hipótese de vir a investigar o pai de Isabel dos Santos, por alegado favorecimento da filha e dos seus negócios.Ainda na mesma entrevista, Lourenço admitiu que "fez parte do sistema" que sustentou o seu antecessor, mas salientou que só os que conhecem o regime por dentro estão preparados para fazer mudanças. "Ninguém pode dizer que não fazia parte do sistema", rematou.Em relação ao caso do ex-vice-presidente Manuel Vicente, acusado de pagar subornos a um procurador português, João Lourenço lembrou que este goza também de imunidade e que o facto de o processo ter sido transferido para Angola, "não significa absolvição".Desde que tomou posse, há dois anos, João Lourenço tem dado prioridade ao combate à corrupção e ao regresso dos capitais ao país. A Justiça instaurou um processo contra a filha do antecessor e uma ordem de arresto de bens no valor de mil milhões de euros.