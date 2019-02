Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luanda recebe reunião do Observatório do investimento entre Portugal e Angola

Primeira reunião realizou-se em novembro de 2018.

10:12

Luanda acolhe esta quarta-feira a segunda reunião do Observatório de Investimentos Portugal-Angola e Angola-Portugal, que contará com a presença do secretário de Estado da Economia, João Neves.



No âmbito da visita a Luanda, que se prolonga até quinta-feira, o governante português vai encontrar-se esta quarta-feira com o homólogo angolano, Sérgio Sousa Santos, no quadro da reunião de estreia do observatório.



A realização desta reunião do observatório de investimentos bilaterais ficou definida na semana passada, na sequência da visita de 24 horas a Luanda do chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, e é fruto de um acordo no quadro do apoio de Portugal à diversificação da economia angolana.



No encontro desta quarta-feira, que decorrerá no Ministério das Finanças angolano, os dois governantes irão apreciar a proposta de plano de ação do Observatório para 2018 e respetivo cronograma de atividades, em que se inclui a aprovação da matriz de acompanhamento dos investimentos, entre outros temas.



Segundo um comunicado do Governo português, os dois secretários de Estado vão analisar também o programa de remoção dos obstáculos ao investimento e a colaboração de Portugal em programas de assistência técnica. Essa assistência técnica destina-se, segundo o documento, a apoiar a melhoria do ambiente de negócios, o desenvolvimento de parcerias público-privadas e também do empreendedorismo em Angola.



Também está prevista a análise da possibilidade de se realizar um fórum internacional em Angola, para ações de investimento em infraestruturas, entre outras iniciativas.



A primeira reuniao do Observatório de Investimentos Portugal-Angola e Angola-Portugal realizou-se em novembro de 2018.