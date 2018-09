Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lucro da LEGO cai 10% para 408 milhões de euros no 1.º semestre

Multinacional LEGO tem vindo a procurar ultrapassar os desafios colocados pelo comércio retalhista, nomeadamente na América do Norte.

16:35

A LEGO obteve um lucro de 3.044 milhões de coroas dinamarquesas (408 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, menos 10,2% na comparação com idêntico período de 2017, indicou esta terça-feira a multinacional dinamarquesa.



As vendas da LEGO, no período em análise, atingiram os 14.254 milhões de coronas dinamarquesas (1.912 milhões de euros), o que representa uma queda de 4,6% face a igual período do ano passado, prejudicadas por um dólar fraco.



Os brinquedos da LEGO, cujo conceito se baseia em partes que se encaixam uma nas outras permitindo muitas combinações e que foi criado pelo dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, são fabricados em escala industrial desde 1934.



O resultado operacional da Lego também caiu no primeiro semestre deste ano (-4,2%) na comparação com os seis primeiros meses do ano anterior, para 4.181 milhões de coronas (561 milhões de euros).



O presidente executivo da LEGO, Niels B Christiansen, explicou que o plano para o exercício deste ano "é estabilizar o negócio", adiantando que está igualmente previsto investir para "gerar crescimento a longo prazo".



"Os resultados do primeiro semestre [excluindo a variação cambial] denotam que a empresa está bem encaminhada, mas há que fazer mais e levará tempo a voltar a um crescimento sustentável", acrescentou.



As vendas da LEGO cresceram a dois dígitos na China no primeiro semestre deste ano, fazendo o cálculo a uma taxa de câmbio constante, mas na Europa Ocidental aumentaram em um dígito e na América do Norte recuaram ligeiramente.



O grupo vai abrir duas lojas oficiais da marca na China, uma em Xangai, em setembro de 2018, e uma segunda em Pequim, no início do próximo ano.



A multinacional LEGO tem vindo a procurar ultrapassar os desafios colocados pelo comércio retalhista, nomeadamente na América do Norte, além de ter fechado a Toys'R'Us nos Estados Unidos, Reino Unido e na Austrália no âmbito da sua política estratégica voltada para um crescimento sustentado.