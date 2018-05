Lucros da Ryanair chegaram aos 1.450 milhões de euros

Companhia aérea 'low cost' ultrapassou os 130 milhões de passageiros por ano.

Por Lusa | 07:41

Os lucros da companhia aérea irlandesa Ryanair atingiram 1.450 milhões de euros no último ano fiscal até 31 de março, 10% mais que no ano anterior, revelou a empresa.



Em um comunicado, a empresa com sede em Dublin também anunciou que suas receitas aumentaram 8% para 7.151 milhões de euros, graças, entre outros fatores, a um aumento de 9% no tráfego de passageiros, que ultrapassou os 130 milhões/ano.



A companhia de voos 'lowcost' sublinhou que a sua tarifa aérea média caiu 3%, para 39,40 euros, e empurrou o crescimento do tráfego num ano difícil para a Ryanair, depois de cancelar mais de 20 mil voos como resultado de um erro na distribuição das férias dos pilotos.