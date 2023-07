Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, informou esta quinta-feira que o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, regressou à Rússia, avança a Reuters."Quanto a Prigozhin, ele está em São Petersburgo. Não está no território da Bielorrússia".Recorde-se que Lukashenko intermediou um acordo para pôr fim ao motim armado na Rússia, tendo sido determinada a permanência de Prigozhin na Bielorússia. Líder do grupo Wagner chegou ao país a 27 de junho.