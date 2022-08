Lula acha que Bolsonaro está "possuído pelo diabo"

O candidato à presidência do Brasil Lula da Silva afirmou esta terça-feira, no início da campanha eleitoral, que o atual Presidente, Jair Bolsonaro, está "possuído pelo diabo" e que as suas mentiras não vão mantê-lo no poder.

"Se há alguém possuído pelo diabo, esse é Bolsonaro", exclamou o ex-presidente e líder do Partido dos Trabalhadores (PT) num ato simbólico às portas da fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, seu berço político, onde na década de 1970 ficou conhecido como dirigente sindical.

Lula da Silva acusou o Governo Bolsonaro de "não se preocupar com emprego" e de não ter "uma política económica" para um país que sofre com uma inflação acima de 10% e tem cerca de dez milhões de pessoas à procura de trabalho, segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).