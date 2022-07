Lula acusa Bolsonaro de querer criar "uma confusão" eleitoral igual a Trump

O candidato presidencial Lula da Silva acusou o Presidente brasileiro de querer "criar uma confusão" como o antigo presidente norte-americano Donald Trump que, ao falar sobre eleições fraudulentas, incentivou um ataque ao Capitólio por parte dos seus apoiantes.

"Bolsonaro quer criar uma confusão como Trump fez nos EUA. Quer criar suspeitas onde não tem. Está tentando enganar o povo para justificar uma bobagem qualquer", escreveu o antigo Presidente brasileiro no Twitter.

Lula da Silva frisou ainda que Bolsonaro "não está com medo da urna eletrónica, está com medo do povo brasileiro".