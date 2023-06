Lula anuncia série de medidas de proteção ao 'pulmão do mundo'

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, anunciou esta segunda-feira uma série de medidas de proteção do 'pulmão do mundo', a floresta amazónica, e de combate às alterações climáticas, para assinalar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

No salão nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, sem um único lugar por preencher, o Presidente brasileiro, ao lado do seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, do ministro das Finanças, Fernando Haddad, da ministra do Ambiente, Marina Silva, dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, do cacique Raoni, entre outros, garantiu que o seu Governo tudo fará para reduzir a perda da vegetação na Amazónia e alcançar o desmatamento ilegal zero até 2030.

"Hoje é dia de celebrar a vida, dos seres humanos, dos animais, das florestas, dos rios", disse o Presidente brasileiro, garantindo que o "meio ambiente passou a ser prioridade após quatro anos de abandono".