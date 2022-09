O ex-presidente brasileiro Lula da Silva tem 45% das intenções de voto para as eleições presidenciais agendadas para daqui a um mês, segundo a sondagem divulgada na noite de quinta-feira pelo Datafolha.

De acordo com a sondagem encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) perdeu dois pontos percentuais em relação à pesquisa anterior do Datafolha, de 18 de agosto.

Para vencer à primeira volta, que se realiza a 2 de outubro, é necessário mais de 50% dos votos.