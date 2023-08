Lula critica Conselho de Segurança da ONU que "promove a guerra ao invés da paz"

O Presidente do Brasil criticou este sábado a atual configuração do Conselho de Segurança da ONU, considerando que o órgão, ao invés de promover a segurança e tranquilidade mundiais, "promove a guerra sem conversar com ninguém", defendendo reformas.

"Precisamos de mudar o Conselho de Segurança da ONU, é muito importante, eu, durante oito anos que fui Presidente falava com Tony Blair, falava com Gordon Brown, falava com Ângela Merkel, falava com Bush, falava com Obama, com Sarkozy, com Chirac, ou seja, falava com todo o mundo da necessidade de um novo Conselho de Segurança", disse Lula da Silva, em Luanda.

Para o Presidente brasileiro, que falava este sábado em conferência de imprensa de balanço da sua visita de Estado a Angola, o atual formato do Conselho de Segurança das Nações Unidas "já não responde aos objetivos para o qual foi criado".