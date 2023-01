Lula critica segurança na capital, promete investigação e recusa golpe

O Presidente do Brasil criticou esta terça-feira a atuação dos agentes de segurança no domingo, quando 'bolsonaristas' invadiram instituições públicas em Brasília, tentando um golpe que Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que não acontecerá.

"Eles [apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro] querem é golpe e golpe não vai ter", disse Lula da Silva, durante uma reunião com governadores e representantes dos 27 estados do país, juízes, ministros e políticos.

"Eles têm que aprender que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer, porque exige a gente suportar os outros, exige conviver com quem a gente não gosta, com quem a gente não se dá bem, mas é o único regime que permite que todos têm a chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar", acrescentou.