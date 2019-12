Lula da Silva acusado por doações ilícitas

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva foi indiciado por corrupção num novo processo, desta feita relativo a doações ao instituto que tem o seu nome. As doações em causa foram feitas pela construtora Odebrecht de forma legal, mas, de acordo com a Polícia Federal, a origem dos fundos é ilícita.Entre dezembro de 2013 e março de 2014, a Odebrecht fez várias doações ao Instituto Lula, em São Paulo, totalizando 888 mil euros, e declarou-as legalmente. Mas, para a Polícia Federal, essas doações tiveram origem em atos de corrupção, pois o dinheiro terá saído de um saco azul criado pela Odebrecht para Lula e o PT.Esta é a segunda vez que Lula é indiciado num processo ligado ao instituto. No outro caso, em que a Odebrecht é acusada de ter comprado um terreno de 2,6 milhões de euros para a construção da sede do instituto numa zona de São Paulo com a qual Lula não concordou, o processo já tramitou na Justiça e o juiz pode decretar a sentença a qualquer momento.Além destes casos, o ex-PR é arguido em vários outros processos e já foi condenado em dois deles a mais de 12 anos de cadeia cada. Lula chegou a cumprir 580 dias de prisão, mas foi libertado em novembro depois de o Supremo Tribunal Federal ter decidido que condenados só podem ser presos após esgotados todos os recursos.