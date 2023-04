Lula da Silva afirma que Brasil não tem posição ambígua sobre guerra na Ucrânia

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, referiu este sábado em entrevista à RTP, quando questionado sobre a posição em relação à guerra na Ucrânia, que o Brasil não tem posição ambígua e que condenou a Rússia por invadir o espaço territorial ucraniano.

"É preciso convencê-los de que a guerra não é saída para resolver os problemas entre Ucrânia e Rússia", acrescenta.





Em relação à fome existente no Brasil Lula da Silva garante que o problema do país é que "o orçamento está mal distribuído", referindo que em 2003, altura em que também foi Presidente, a inflação no Brasil reduziu de 12% para 4,5%. O Presidente brasileiro admite ainda que a solução é existir mais emprego, saúde e educação.Lula da Silva está em Portugal em visita oficial de cinco dias.