Lula da Silva afirma que luta contra aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza

O Presidente eleito do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, defendeu que a luta contra o aquecimento global faz parte da luta contra a pobreza, num discurso realizado esta quarta-feira durante a conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU) COP27, no Egito.

"A luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo", afirmou Lula da Silva.

O futuro Presidente brasileiro também lembrou que não existem dois planetas Terra, todas as pessoas fazem parte da humanidade: "não haverá futuro enquanto continuarmos escavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres."