Lula da Silva: "Ainda bem que a natureza criou este monstro chamado coronavírus"

Numa estranha forma de ver a trágica pandemia que está a ceifar milhares de vidas no Brasil e no mundo, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva considerou positivo o surgimento do coronavírus, por, na sua análise, ter permitido perceber a importância do estado num momento em que o governo do presidente Jair Bolsonaro tenta vender o maior número possível de empresas públicas. Lula fez a estranha declaração durante uma live da revista Carta Capital na qual foi entrevistado.

"Ainda bem que a Natureza, contra a vontade da Humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o estado é capaz de dar solução a determinadas crises."-Declarou o ex-presidente ao criticar o vasto programa de privatizações defendido pelo governo Bolsonaro.

Para Lula, a omissão e as dificuldades que o atual governo brasileiro enfrenta para combater a expansão do coronavírus, que até esta quarta-feira já matou mais de 17 mil brasileiros e está em forte curva ascendente no país, é decorrente da visão de Bolsonaro de um estado pouco interventivo, quase ausente. Segundo Lula, num momento de tanta gravidade, o estado devia atuar com força para ajudar a conter a pandemia e a facilitar o crédito e o acesso a ajudas emergenciais para socorrer os mais pobres que são obrigados a ficar em casa.

E o antigo presidente aproveitou para também criticar a obsessão de Jair Bolsonaro pelo uso em massa da Cloroquina, como foi orientado e autorizado esta quarta-feira pelo ministro-interino da Saúde, general Eduardo Pazuello. Lula acusa Bolsonaro, que defende o uso da substância mesmo contra as recomendações de autoridades médicas de todo o mundo, de estar a cometer um genocídio contra a população brasileira.