Lula da Silva amplia vantagem sobre Jair Bolsonaro a dez dias das presidenciais

O ex-presidente Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT, ampliou a sua vantagem sobre o actual presidente, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, na disputa pelas presidenciais brasileiras e aumentou a possibilidade de ser eleito já na primeira volta, dia 2 de Outubro. A aavaliação foi divulgada na noite desta quinta-feira pelo Instituto Datafolha na mais recente sondagem de intenção de voto para as presidenciais mais polarizadas dos últimos anos.

De acordo com o Datafolha, Lula está com 47%, dois pontos acima dos 45% que tinha na sondagem da semana passada. Bolsonaro, por seu turno, continuou com os mesmos 33% da sondagem anterior.

Com isso, a diferença entre ambos aumentou de 12 para 14 pontos, isto a 10 dias das presidenciais, ampliando a probalidade de Lula ser eleito no próximo dia2. Mas essa eleição já na primeira volta ainda não está garantida, pois se levarmos em conta a margem de erro da sondagem, de dois pontos para mais ou para menos, nada está garantido em absoluto, vai depender das mudanças que possam ocorrer na semana que vem, a última da campanha presidencial.



Na terceira colocação da disputa continua o ex-ministro Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, que caiu um ponto, de 8% para 7%, e em quarto lugar continua Simone Tebet, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que manteve os 5% do levantamento da semana passada. Em quinto lugar, também sem chances de vitória, ficou Soraya Thronicke, do Partido União Brasil, que caiu de 2% para 1%, e os restantes candidatos nem a isso chegaram.