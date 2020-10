Lula da Silva arguido pela quarta vez na Operação Lava Jato

O antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi constituído arguido pela quarta vez no âmbito da operação anticorrupção Lava Jato. Desta vez por doações realizadas pela construtora Odebrecht ao Instituto Lula, sediado em São Paulo. A decisão é do juiz Luiz Henrique Bonat, da 13º Vara Federal de Curitiba, no Sul do Brasil.









Bonat, que substituiu o ex-juiz Sérgio Moro quando este deixou a magistratura para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, transformou Lula em arguido ao aceitar esta nova acusação do Ministério Público Federal (MPF). Em causa estão as doações da gigante Odebrecht ao instituto, criado para preservar a história e o acervo do antigo governante, que terão sido feitas com dinheiro ilícito, desviado da Petrobrás através de contratos sobrevalorizados com a construtora. As doações ocorreram entre dezembro de 2013 e março de 2014 e somam 615 mil euros que, de acordo com os procuradores, foram luvas.

A denúncia do MPF baseou-se em depoimentos feitos por ex-aliados de Lula, como o seu ex-ministro das Finanças, António Palocci, e o antigo presidente da Odebrecht, Marcello Odebrecht. Foram ainda encontradas provas concretas contra o ex-presidente, como listas de pagamentos e emails, indicando que os valores saíram de uma conta secreta, abastecida com dinheiro oriundo de corrupção.





Lula da Silva já foi condenado em dois outros processos da Lava Jato, a mais de 12 anos de prisão em cada um.