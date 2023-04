Lula da Silva assina demarcação de seis terras indígenas. São as primeiras em cinco anos

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, assinou esta sexta-feira os decretos de demarcação de seis terras indígenas e prometeu demarcar o "maior número possível" destas terras durante os próximos quatro anos.

A cerimónia de assinatura ocorreu durante a 19.ª edição do Acampamento Terra Livre, com milhares de indígenas acampados em Brasília, este ano com o lema "O futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia!", que se refere aos cerca de 200 territórios reivindicados pelos povos indígenas que aguardam demarcação.

"Eu não quero deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada nesse meu mandato de quatro anos, esse é um compromisso que eu tenho e que eu fiz com vocês antes da campanha", afirmou Luiz Inácio Lula da Silva, referindo-se ao seu discurso na edição anterior do evento.