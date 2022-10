Lula da Silva bate recorde de audiência numa entrevista a um 'podcast'

O antigo presidente e candidato Lula da Silva bateu na terça-feira o recorde de audiência das transmissões ao vivo na plataforma Youtube durante uma entrevista no canal 'Flow Podcast', assistida por mais de um milhão de pessoas.

Uma entrevista com o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), às 20h08 locais, superou a marca de um milhão de visualizações simultâneas - quase o dobro da alcançada pelo Presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, que já havia participado do mesmo 'podcast'.

Na conversa, Luiz Inácio Lula da Silva lembrou a polémica criada por Jair Bolsonaro ao referir-se a refugiadas adolescentes venezuelanas como prostitutas e assegurou que as palavras de seu rival sobre as meninas venezuelanas denotavam que o Presidente teve um comportamento semelhante ao de um "pedófilo".

"O comportamento [de Bolsonaro] neste caso é o de um pedófilo", disse o ex-presidente.

"Ele [Bolsonaro] percebeu, estava com medo e tentou se explicar o mais rápido possível", acrescentou durante a entrevista ao vivo no 'podcast' no YouTube.

Jair Bolsonaro, que já havia respondido fortemente às acusações da oposição no sábado, divulgou um novo vídeo na terça-feira no qual garantiu que as adolescentes que visitou durante a pandemia não eram prostitutas depois de insinuar o contrário numa entrevista a um 'podcast' ligado ao Flamengo.

No vídeo, Bolsonaro aparece ao lado de sua mulher Michelle e de Maria Teresa Belandria, representante no Brasil do adversário venezuelano Juan Guaidó, reconhecido por Jair Bolsonaro como o presidente legítimo do país governado por Nicolás Maduro.

Ao ser questionado se ficou chateado com a declaração de voto do jogador de futebol Neymar, que apoiou publicamente Bolsonaro, o candidato do PT negou e lançou uma provocação.

"Neymar tem o direito de escolher quem ele quer como Presidente. Acho que ele tem medo de que, se eu ganhar a eleição, saberei o que Bolsonaro lhe perdoou [sobre] sua renda de dívidas fiscais. Acho que é por isso que ele tem medo de mim", afirmou, rindo, Lula da Silva.

"É óbvio que Bolsonaro fez um acordo com o pai [de Neymar]. Agora ele tem problemas fiscais na Espanha", acrescentou Lula da Silva, referindo-se às decisões favoráveis que o jogador obteve num caso de evasão fiscal no Brasil, e em julgamento em Barcelona por irregularidades nos impostos durante a sua transferência para o Barça em 2013.

Lula da Silva enfrentará Jair Bolsonaro na segunda volta das presidenciais em 30 de outubro.