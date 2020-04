Lula da Silva chama "troglodita" a Bolsonaro e acusa-o de levar o Brasil para o matadouro

O antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, acusou o actual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, de estar a levar o Brasil para o "matadouro" devido à política irresponsável que mantém e chamou-lhe "troglodita".

De acordo com o jornal The Guardian, Lula da Silva dirigiu críticas ao presidente brasileiro por este estar a agir contra as medidas de distanciamento social para combater o novo coronavírus. Jair Bolsonaro foi ainda alvo de críticas por ter demitido, esta quinta-feira e em plena crise sanitária devido à Covid-19, o ministro da Saúde.





Durante uma entrevistam Lula da Silva afirmou que "não se pode querer derrubar um presidente só por não gostar dele", no entanto, acrescentou que se Bolsonaro continuar "a cometer crimes de responsabilidade" e também continuar a "tentar levar a sociedade para o matadouro", é preciso que a população encontre "uma forma" de o afastar do cargo.Para o antigo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro "não tem equilíbrio psicológico para dirigir o país", uma vez que "não pensa no impacto dos seus atos destrutivos na sociedade". Acrescentando que o atual Chefe de Estado é uma pessoa "sem escrúpulos", Lula da Silva responsabilizou-o por levar uma parte da população a ser contagiada com Covid-19 pelo facto de estar a desvalorizar a gravidade da pandemia."É normal que uma parte da sociedade não entenda a importância de ficar em casa e a seriedade disto tudo, principalmente quando o presidente da República é um troglodita que diz que tudo não passa de uma gripe".