Lula da Silva contra opositores, lobbies e interesses privados no seu novo Governo

Ao tomar posse como Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará no seu novo Governo uma oposição ideológica, 'lobbies' e dificuldade para firmar acordos com lideranças políticas obstinadas em manter os seus feudos de poder.

Seguidores de Jair Bolsonaro, que tentou a reeleição presidencial sem sucesso, insistem em negar o resultado das urnas empunhando bandeiras e exaltado ideologias associadas à extrema-direita que se popularizaram no país.

Após a contagem dos votos, os 'bolsonaristas' derrotados pelos 'lulistas' por uma margem apertada de 0,90% (60.345.999 dos votos válidos foram para Lula da Silva e 58.206.354 para Bolsonaro) dividiram-se numa maioria silenciosa que aguarda as oportunidades que certamente virão para criticar o novo Governo e uma minoria caricata que participa de uma resistência organizada fechando estradas e acampando na frente de quartéis do Exército com pedidos ilegais e até mesmo cómicos que variam da instauração de uma ditadura militar, discursos messiânicos e clamores de salvação enviados aos extraterrestres.