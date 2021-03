Lula da Silva convocado para testemunhar noutro processo sobre suspeitas de corrupção

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva deve testemunhar em 27 de maio perante um juiz em Brasília num dos processos abertos contra si por suspeita de corrupção, informaram esta terça-feira fontes oficiais.

O anúncio de um novo julgamento ocorre um dia depois de um magistrado do Supremo Tribunal Federal ter anulado todas as sentenças contra o ex-presidente por suposta corrupção, no âmbito da operação Lava Jato.

O magistrado Frederico Botelho, desembargador substituto da 10ª Vara Federal de Brasília, intimou o ex-presidente para interrogatório, num processo em que é acusado de tráfico de influência, branqueamento de capitais e organização criminosa.