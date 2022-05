Lula da Silva critica presidente ucraniano

O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva criticou em entrevista à revista ‘Time’ o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considerando-o “tão culpado pela guerra” no seu país quanto o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Para Lula, Zelensky, que é ator, está a comportar-se “como se estivesse num espetáculo”.









“Vejo o Presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido de pé por todos os Parlamentos. Sabe, esse cara é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não há apenas um culpado. E se ele não queria a guerra deveria ter negociado mais”, afirmou Lula, acrescentando que o Presidente ucraniano “se acha o rei da cocada”. Lula criticou ainda a invasão da Ucrânia pela Rússia mas acrescentou que o conflito foi estimulado pelos EUA e pela União Europeia.

As declarações do antigo Presidente brasileiro foram fortemente criticadas na imprensa brasileira por diversos líderes partidários e pelo encarregado de negócios da Ucrânia no país, Anatoliy Tkach. Para o diplomata, Lula da Silva está “mal informado” sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, pelo que anunciou que vai solicitar ao “estimado ex-Presidente” uma audiência para o pôr a par da realidade que se vive hoje no seu país e os esforços que o Governo de Volodymyr Zelensky fez para evitar a guerra, bem como para exortar Lula a tentar negociar um cessar-fogo e um acordo de paz.