Recebido como uma estrela na Conferência do Clima COP27 em Sharm El-Sheikh, Lula da Silva está a ser alvo de fortes críticas no Brasil por ter viajado para o Egito no avião particular de um megaempresário, numa repetição das relações promíscuas que já o levaram à cadeia.









Aliados de Jair Bolsonaro não perderam tempo e já instauraram na Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação. O dono do avião, José Serepieri Júnior, lidera uma grande empresa de planos de saúde e foi um dos financiadores da campanha de Lula.

O Presidente eleito também não perdeu tempo e esta terça-feira desdobrou-se em encontros bilaterais à margem da cimeira para reiterar que o Brasil está de volta após o isolacionismo de Bolsonaro e prometer que o ambiente será prioridade no seu governo. Lula discursa esta quarta-feira na cimeira e antes de viajar para Portugal, esta quinta-feira, reúne-se com o secretário-geral da ONU, António Guterres.