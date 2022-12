Lula da Silva destaca participação de mulheres no futuro Governo do Brasil

O Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou esta quinta-feira a participação de 11 mulheres no comando de pastas próximo executivo do país, ao anunciar 16 ministros que faltavam para compor o seu Governo.

"Acho que com o 'desgoverno' que o Brasil foi submetido durante todos estes anos, nós teremos que trabalhar o dobro para recuperar. Eu estou feliz porque em todos os governos do Brasil nunca teve tantas mulheres ministras", afirmou Lula da Silva, ao lado de duas das mulheres indicadas, Marina Silva e Sónia Guajajara, que tomarão posse como ministras do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, respetivamente, em 01 de janeiro de 2023, juntamente com o futuro chefe de Estado e restantes ministros.

"Nós vamos ter uma mulher presidente da Caixa Económica Federal e uma mulher presidente do Banco do Brasil", acrescentou, numa cerimónia na capital brasileira para anunciar a composição da sua equipa ministerial.