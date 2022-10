Lula da Silva diz que Bolsonaro não gosta do nordestino

O antigo chefe de Estado e candidato presidencial brasileiro Lula da Silva afirmou, esta sexta-feira, que o seu adversário, Jair Bolsonaro, não gosta do povo do nordeste.

Em conferência de imprensa no Recife, a capital do estado nordestino de Pernambuco, Luiz Inácio Lula da Silva, "um filho da terra", apontou que o voto no Partido dos Trabalhadores (PT) é "uma questão de honra" de quem é nordestino ou quem tem aqui raízes.

"Como ele já não gostava de negros e mulheres", acusou lula da Silva, "agora diz que não gosta de nordestino, por isso é que o ato dele aqui foi um fiasco".