Lula da Silva diz que se for eleito em outubro não se vai recandidatar em 2026

O antigo chefe de Estado brasileiro Lula da Silva, líder da corrida para as novas presidenciais de outubro, não pretende recandidatar-se nas presidenciais de 2026 se conseguir ser eleito este ano. Lula, de 76 anos e recém-casado com a socióloga Rosangela Silva, de 51, não disse isso com essas palavras, mas durante uma entrevista esta sexta à Rádio Metrópole, de Salvador, na Bahia, deixou claro mais de uma vez que se for eleito em outubro esse será o seu último mandato no comando do Brasil.



Primeiro, Lula afirmou ter apenas quatro anos para tentar reverter o que considerou todos os muitos erros do presidente Jair Bolsonaro, que nas sondagens eleitorais surge em segundo. Depois, num outro ponto da entrevista à rádio baiana, declarou que a 31 de dezembro de 2026 entregará a outra pessoa um Brasil muito melhor do que o que vai encontrar em janeiro do próximo ano se for eleito em outubro.





"Quando chegar o dia 31 de dezembro de 2026, quando a gente for entregar o mandato para outra pessoa, este país estará bem, alegre, pujante, estará crescendo e as pessoas trabalhando. Aí o Brasil vai voltar à normalidade", declarou Lula, mostrando optimismo mesmo ante o gigantismo dos problemas que terá pela frente se for eleito em outubro.Com Lula nunca se sabe, ele adora a política e o poder, mas talvez a idade o faça cumprir com a promessa de não tentar a reeleição em 2026. Lula faz 77 anos exatamente em outubro, e, se for eleito, ao chegar ao final do mandato, em dezembro de 2026, estará com 81 anos.