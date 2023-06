Lula da Silva diz que vai distribuir terras improdutivas a quem quiser plantar nelas

Numa declaração que deixou de cabelo em pé os grandes proprietários de terras, que já são claramente hostis ao seu governo, o presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou esta terça-feira que vai distribuir terras improdutivas para que quem quiser trabalhar possa plantar nelas. A afirmação foi feita na segunda da série de diretos que Lula começou a fazer nas redes sociais na semana passada, imitando a prática do seu antecessor, Jair Bolsonaro, mas sem a mesma repercussão.

"Vamos fazer uma lista das chamadas terras improdutivas deste país e das terras devolutas, em que a gente possa fazer assentamento agrário para quem quiser trabalhar no campo sem precisar brigar com ninguém. Por que precisamos esperar o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) invadir?", declarou Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT), voltando a tocar num tema extremamente sensível no Brasil, os conflitos no campo que se arrastam há muitas décadas e que nenhum governo até agora conseguiu ou quis resolver, inclusive os dois que ele já comandou anteriormente, entre 2003 e 2010, nos seus primeiro e segundo mandatos presidenciais.

Ainda no decorrer do directo, transmitido a partir do Palácio do Planalto, a sede da presidência, em Brasília, e intitulado "Conversa com o presidente", Lula anunciou ter pedido ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que elabore essa lista com terras improdutivas e as destine à reforma agrária, sem deixar claro se isso incluirá terras particulares. Lula não foi nem um pouco feliz no dia que escolheu para esse anúncio, pois tocou num tema tão sensível exatamente no mesmo dia em que o seu governo anunciou um financiamento recorde para a próxima época agrícola, uma notícia muito importante e positiva mas que foi relegada a segundo plano com a declaração de Lula, que na verdade deixou no ar que o seu governo poderá confiscar áreas privadas para dar a agricultores sem terra, incendiando ainda mais os ânimos no campo.