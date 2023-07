Lula da Silva está em início de mandato mas já pensa na reeleição em 2026

O presidente brasileiro, Lula da Silva, que acabou de completar seis meses e uma semana do seu terceiro mandato, já está a pensar candidatar-se a um quarto, nas presidenciais de 2026. E, aos 77 anos, diz que se inspirou numa conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 80 anos, que já anunciou a sua recandidatura às presidenciais norte-americanas do ano que vem.

"Um destes dias eu fui a Hiroshima (no Japão, como convidado da cimeira do G7), encontrei-me com o presidente Biden e perguntei se era verdade que ele iria concorrer (às próximas presidenciais nos EUA). E ele falou, vou. E aí pensei, isso é um estímulo, eu sou mais novo do que ele."- Declarou Lula em entrevista ao SBT, Sistema Brasileiro de Televisão.

Comandando um governo de coligação com representantes de nada menos de 14 partidos e com vários dos seus ministros sonhando serem eles próprios candidatos às presidenciais de 2026, quando Lula já terá 81 anos, o presidente tem sido incentivado pelo seu Partido dos Trabalhadores, PT, a lançar já a sua candidatura, para desestimular o projeto de poder desses aliados. E, mesmo admitindo que ainda é cedo para se lançar candidato, Lula, a pretexto de garantir o foco dos membros do seu executivo na governabilidade, tratou de desistimular intenções eleitorais dos seus atuais ministros, deixando claro que o cargo deles estará em risco se começarem a tentar despontar como potenciais candidatos e ameaçarem a sua própria candidatura.

"Eu não vou permitir que ministro meu faça política antes do tempo. Só depois de março ou abril de 2026 (data em que ocupantes de cargos públicos que queiram ser candidatos têm de deixar essas funções), se um ministro quiser ser candidato e se afastar do governo, aí ele pode ser candidato."- Vincou Lula, que durante as presidenciais de 2022, quando foi eleito para o seu terceiro mandato, tinha garantido aos eleitores que não se recandidataria em 2026, pois, avaliou na época, já estaria cansado de mais e queria aproveitar a vida que lhe restasse.