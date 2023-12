Lula da Silva insta o Paraguai a continuar esforço de fechar acordo UE/Mercosul

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, instou esta quinta-feira o Presidente do Paraguai, Santiago Peña, que assumirá a presidência rotativa do Mercosul, a insistir nas negociações do acordo comercial entre o bloco sul-americano e a União Europeia (UE).

"Peña, quando você assumir a presidência [rotativa do Mercosul] não desista nunca. Tente, tente, brigue e converse [com a União Europeia]", afirmou Lula da Silva na abertura da Cimeira de chefes de Estado do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que acontece hoje no Rio de Janeiro.

Antes de pedir que o Presidente paraguaio insistisse em negociar o acordo com o bloco europeu, Lula da Silva disse que era um sonho seu ter conseguido chegar a um consenso com a União Europeia antes de o Brasil deixar a presidência rotativa do Mercosul, que será transmitida ao Paraguai hoje, no final da cimeira.

"Vocês sabem porque alguma coisa saiu na imprensa do esforço que nós fizemos para tentar concluir esse acordo na minha presidência [do Mercosul]. Confesso a vocês que eu tinha o sonho de que na minha presidência [no Mercosul] e na presidência do companheiro Pedro Sanches, que é o presidente político da União Europeia, que pudéssemos concluir o acordo", declarou o Presidente brasileiro.

"Eu conversei com quase todos os presidentes [dos países] da UE. Eu conversei com os negociadores da UE. Eu conversei com o presidente dos Países Baixos, com todos eles, tentando mostrar a necessidade de fazer esse acordo", acrescentou.

Lula da Silva considerou que a adenda ao texto do acordo firmado entre os blocos em 2019, que não foi ratificado porque os países europeus não aprovaram a política contra o ambiente adotada pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, era inaceitável.

Segundo o chefe de Estado brasileiro, as novas exigências apresentadas pela União Europeia no ano passado sobre a área ambiental tratavam os países do Mercosul como "seres inferiores" ou países "colonizados."

"Fui a Espanha conversar com o Pedro Sanches e falei que era inaceitável as palavras colocadas naquela carta adicional que eles [União Europeia] mandaram para nós (...) Depois eles mudaram aquela carta, mas eles não mudam nada na questão indústria", apontou.

"Acho que foram feitos alguns avanços. Na última reunião, eu disse a Ursula von der Leyen [presidente da Comissão Europeia], pedi que ela colocasse o negociador dela junto com o Mauro [Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil] para que na reunião que tivemos ontem [quarta-feira] pudéssemos ter alguma novidade e ver se conseguimos aprovar o acordo" completou.

O Presidente brasileiro concluiu dizendo que "o texto atual é mais equilibrado, mas continua insuficiente [porque a] relutância da Europa ainda é muito significativa".

Um acordo comercial Mercosul-UE significaria a integração de um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, cerca de um quarto do produto interno bruto mundial e cerca de 100 mil milhões de dólares em comércio bilateral de bens e serviços por ano. Também reduziria os direitos aduaneiros e facilitaria o acesso dos exportadores agrícolas ao mercado da UE e dos fabricantes europeus aos países do Mercosul.