Lula da Silva pode visitar Lisboa este fim de semana

gabinete do primeiro-ministro português avançou também ao Expresso que essa possibilidade está em cima da mesa.

O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, está a considerar visitar Lisboa no próximo fim de semana.Depois de ter confirmado a presença na conferência do clima, COP27, no Egipto, "é uma hipótese" a passagem de Lula da Silva pela capital portuguesa, adiantou o assessor de comunicação do presidente eleito ao Expresso. Na passagem pelo país, Lula da Silva deverá encontrar-se com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.Apesar do assessor de imprensa de Lula ainda não ter uma confirmação, o