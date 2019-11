Juiz ordena libertação de Lula da Silva da prisão

O juiz Danilo Pereira Júnior, da 12. Vara Criminal de Curitiba, no sul do Brasil, onde Lula da Silva cumpre pena de prisão por corrupção desde 7 de abril de 2018, determinou no final da tarde desta sexta-feira a libertação do ex-presidente brasileiro.



O magistrado aceitou o pedido feito horas antes pelo advogado de Lula, Cristiano Zanin, baseado numa decisão tomada no final da noite de quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que mudou a regra que permitiu a prisão do antigo governante.

Por 6 votos a favor e 5 contra, o STF considerou inconstitucional a regra que permitia a prisão de condenados após confirmação da sentença por um tribunal de segunda instância, o caso de Lula, condenado em 2017 pelo então juiz e hoje ministro da Justiça Sérgio Moro e com a condenação confirmada em 2018 pelo Tribunal Regional Federal da 4. Região, TRF-4. Pelo novo entendimento do STF, condenados só poderão ser presos depois de terem esgotado todos os recursos previstos em lei contra a sentença.

Apesar da aprovação do magistrado, no final da tarde ainda não tinha sido anunciado se o ex-presidente seria solto ainda durante a sexta ou só este sábado. Além de Lula da Silva, a mudança de entendimento do STF poderá beneficiar outros 4894 presos na mesma situação, mas não haverá libertação automática, sendo cada caso analisado individualmente para se evitar a soltura de criminosos perigosos.