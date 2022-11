O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, aproveitou, esta quarta-feira, a presença na cimeira do clima COP27, no Egito, para oferecer o Brasil, mais precisamente a Amazónia, como local de realização, em 2025, da COP30, 30ª cimeira do clima da ONU.









“Estou aqui para dizer a todos vós que o Brasil voltou a fazer parte do Mundo”, afirmou Lula. A frase foi uma crítica clara ao ainda Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, desde logo por ter cancelado em 2019 a realização no Brasil da COP25, que foi transferida para Madrid.