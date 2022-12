Lula da Silva quer reduzir custo do acesso à Internet nas casas brasileiras

O futuro governo do Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está a estudar formas de reduzir o custo do acesso à Internet em casa dos brasileiros, disse um antigo ministro.

Paulo Bernardo, membro do grupo técnico responsável pelas telecomunicações na equipa de transição de Lula da Silva, disse que a prioridade são os cidadãos vinculados ao mecanismo do governo Cadastro Único para Programas Sociais.

"Nós estudamos formas de tornar mais baratos os pacotes de serviços, com foco na banda larga domiciliar, com fibra ótica. Estamos sugerindo começar por aí", disse Bernardo ao jornal O Globo este sábado.