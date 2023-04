Lula da Silva questiona papel do dólar e defende outras moedas no comércio com a China

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, atacou esta quinta-feira, em Xangai, o domínio do dólar norte-americano como moeda de reserva mundial e apelou ao uso de outras divisas na relação comercial entre Brasil e China.

"Eu todos os dias me pergunto por que motivo os países estão obrigados a fazer o seu comércio em dólar", afirmou o chefe de Estado brasileiro, na sede do Novo Banco de Desenvolvimento, criado pelo BRICS, o bloco de economias emergentes que junta Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Quem é que decidiu que era o dólar a moeda de reserva depois de ter desaparecido o ouro como paridade?", questionou. "Nós precisamos de ter uma moeda que dê aos países um pouco mais de tranquilidade", acrescentou.