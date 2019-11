Lula da Silva realiza périplo para recolher apoios

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, libertado da cadeia na sexta-feira após decisão do Supremo Tribunal e que tem esperança de retomar na Justiça a sua elegibilidade e disputar as presidenciais de 2022, inicia esta semana uma longa série de viagens por todo o Brasil para reunir apoios com vista a concretizar o sonho de voltar a ser presidente. A primeira escala será no Nordeste, seu principal reduto eleitoral.Lula vai ficar em São Paulo até esta quarta-feira, definindo estratégias para si e para o Partido dos Trabalhadores, mas na quinta-feira estará em Salvador, capital da Bahia.O ex-presidente ia só participar numa reunião do partido, mas o sucesso do comício que fez no sábado no Sindicato dos Metalúrgicos levou o PT a repensar e a planear novo banho de multidão para Lula na Bahia.Já no domingo, Lula terá outro teste à força popular com que saiu da prisão participando em Recife, capital de Pernambuco, num festival musical destinado ao público jovem, uma das suas principais apostas, a pensar na renovação do PT e da esquerda.Márcio Macedo, vice-presidente do PT, sintetizou o momento atual afirmando que Lula saiu da prisão "muito grande", e que o partido tem de "ter calma e juízo" para aproveitar isso "em favor do país".Lula já admitiu que pretende repetir até 2022 as caravanas que no final dos anos 90 o fizeram percorrer todas as regiões do Brasil e foram determinantes para ser eleito presidente pela primeira vez, em 2002.