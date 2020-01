Lula da Silva recebe prémio da Fundação Internacional dos Direitos Humanos

O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva recebeu esta sexta-feira, apesar de estar ausente fisicamente, o Prémio Nicolás Salmerón na categoria "Liberdade" atribuído pela Fundação Internacional dos Direitos Humanos, com sede em Madrid.

Num vídeo que foi exibido na sessão de entrega do prémio na capital espanhola, Lula da Silva agradeceu "do fundo do coração" a atribuição do galardão, que considerou não ser apenas dele, mas também "de todas as pessoas que lutam" pela defesa dos Direitos Humanos, da Liberdade, da Democracia e do combate às injustiças.

"Gostaria imenso de estar aí a receber o prémio" Nicolás Salmerón, confessou o ex-Presidente na curta declaração enviada.