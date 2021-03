Lula da Silva recebe primeira dose da vacina da Covid-19

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, de 75 anos, recebeu este sábado a primeira dose da vacina chinesa Coronavac contra a Covid-19. Lula foi imunizado num posto de vacinação drive-thru na cidade de São Bernardo do Campo, vizinha a São Paulo, onde vive há décadas e iniciou nos anos 80 a militância sindical e política.

Lula afirmou que a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, da China, e produzida pelo Instituto Butantan, de São Paulo, era exatamente a que ele queria tomar. Depois de ser imunizado, o antigo chefe de Estado exortou todos os brasileiros a que se vacinem também quando chegar a sua vez, para depois não terem de chorar a morte de alguém querido ou eles mesmo perderem a vida.

Em discurso proferido quarta-feira no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, de que décadas atrás foi presidente, Lula já tinha incentivado os brasileiros a aderirem à vacinação contra a Covid-19. Na altura, ele disse para os brasileiros não ligarem para "as imbecilidades" que o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, ambos negacionistas, dizem sobre a pandemia de coronavírus e as vacinas, e para tomarem todos os cuidados que possam para não serem infectados.

Segunda-feira passada, o juiz Edson Fachim, do Supremo Tribunal Federal, que tantas vezes adotou decisões duras e contrárias a Lula da Silva, anulou todas as condenações decretadas contra o ex-presidente, numa atitude que surpreendeu tanto o mundo político como o jurídico. Com isso, Lula, impedido de disputar as presidenciais de 2018, que levaram Jair Bolsonaro ao poder, por ter sido condenado, teve devolvidos os seus direitos políticos e, se quiser, poderá concorrer às presidenciais de 2022, enfrentando o atual presidente, candidato declarado à reeleição.