Lula da Silva recupera bem das cirurgias e já deu os primeiros passos pelo quarto do hospital

Lula da Silva, submetido na tarde desta sexta-feira a duas cirurgias no Hospital Sírio Libanês de Brasília, na anca e aos olhos, está a recuperar bem e este sábado já deu alguns passos pelo quarto naquela unidade de saúde privada. Ansioso e sem conseguir ficar quieto, como é sua característica, o veterano presidente brasileiro, de 77 anos, contrariou as orientações médicas e já se movimenta mais do que era esperado.

Horas após as cirurgias, ainda na sexta-feira, Lula já tinha insistido para ficar em pé e conseguiu, e este sábado começou a caminhar amparado e sem aparentar esforço excessivo. Por isso, a equipa médica decidiu antecipar o início da fisioterapia e Lula também já começou a fazer exercícios que vão acelerar a sua recuperação.

Nesta sexta-feira, Lula ficou cerca de cinco horas na sala de cirurgia, tendo sido submetido primeiramente a uma artroplastia total de anca, um procedimento para colocação de uma prótese da cabeça do fémur. De seguida, foi submetido a uma bleforaplastia, uma cirurgia para remoção do excesso de pele acumulada nos olhos com o passar dos anos, intervenção que não tinha sido divulgada e que surpreendeu a imprensa que aguardava, no hospital, notícias da operação à anca, a única que havia sido anunciada antecipadamente.

O político deve permanecer no hospital até segunda ou terça-feira e depois continuará a recuperação no Palácio da Alvorada, a residência presidencial em Brasília, por aproximadamente três semanas. Nesse período, Lula não vai poder deslocar-se ao Palácio do Planalto, sede da presidência brasileira, e despachará do Alvorada, onde terá de usar andarilho para se mover.