Lula da Silva sonha com casamento após cumprir pena de prisão

Mesmo condenado por corrupção a duas sentenças que somam mais de 21 anos de cadeia e preso desde 7 de abril do ano passado numa cela da Superintendência da Polícia Federal na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, sul do Brasil, o ex-presidente brasileiro, Lula da Silva, não deixou de fazer planos, nem mesmo no campo pessoal.



Apaixonado pela socióloga Rosângela da Silva, de aproximadamente 40 anos, Lula, de 74, e que é viúvo desde 2017, anunciou que pretende casar assim que for libertado.

"Sou um homem de 74 anos mas sinto-me com a energia de um homem de 30. E pretendo casar quando sair daqui", refeiu Lula em entrevista à emissora francesa de televisão France 24 que foi ao ar na França na noite desta sexta-feira.

O casal já escolheu os principais padrinhos. Serão o cantor, compositor e escritor Chico Buarque de Hollanda e a doutora em direito internacional Carol Proner.

Lula e Janja, como Rosangela é tratada por ele e pelos mais próximos, conheceram-se há vários anos, quando o veterano político viajava por todo o Brasil contactando com os habitantes das mais diversas regiões. Cultivaram durante anos uma amizade conhecida pelos mais próximos e há cerca de um ano descobriram que estavam apaixonados, segundo amigos de ambos.

Rosângela trabalha há 16 anos na Itaipu Bi-Nacional, a empresa responsável pela gestão da gigantesca Hidroeléctrica Itaipu, localizada no oeste do Paraná, que fornece energia para o Paraguai e boa parte do Brasil. A socióloga visita Lula assiduamente na cela deste em Curitiba, e nos últimos meses começou a filtrar quem, além dela, pode visitar ou não o antigo governante, para o preservar e impedir o aproveitamento político das visitas por terceiros.

Se a decisão de se casarem já está certa, o mesmo não se pode dizer da data para o enlace. Lula já tem desde o mês passado o direito a cumprir o resto da primeira condenação em regime semi-aberto, numa cadeia ou até mesmo em casa, regime que lhe permitiria sair durante o dia para trabalhar e só se recolher à noite, mas ele não aceita esse benefício previsto em lei.

O antigo chefe de Estado diz que não aceitará nunca sair da prisão como um condenado beneficiado por bom comportamento e garante que só sai da prisão se for inocentado. Por isso, continua a travar uma incessante batalha nos tribunais, tendo já apresentado incontáveis dezenas de recursos nas mais diversas instâncias e com as mais variadas alegações de inocência e de irregularidades cometidas pelos que o acusaram e condenaram, mas até agora em vão.