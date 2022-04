Lula da Silva sugere criar um ministério indígena caso volte a governar o Brasil

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse esta terça-feira que pretende criar um ministério para tratar questões relacionadas aos povos indígenas caso seja eleito Presidente novamente nas eleições marcadas para outubro no país.

"Vocês me deram uma ideia. Se a gente criou o Ministério da Igualdade Racial, se a gente criou o Ministério dos Direitos Humanos, se a gente criou o Ministério da Pesca porque a gente não pode criar um ministério para discutir as questões indígenas?", disse Lula da Silva no Acampamento Terra Livre, coordenado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), em Brasília.

"Da mesma forma que nós criamos vários ministérios, quero que vocês se preparem, não sei quem, mas se preparem, porque alguém vai ter que assumir o Ministério [indígena] e não será um branco como eu (...) terá que ser um índio ou uma índia", acrescentou em outro momento do discurso.