Lula da Silva tem o apoio de 51% dos jovens brasileiros contra 20% de Bolsonaro

O ex-presidente Lula da Silva tem o apoio de 51% dos brasileiros entre 16 e 29 anos para as presidenciais de outubro, enquanto 20% desta população declarou apoiar o atual Presidente, Jair Bolsonaro, segundo uma sondagem do Instituto Datafolha.

O levantamento concentrou-se em eleitores entre os 16 anos e os 29 anos, que representam cerca de 45% do cadastro nacional de eleitores do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A sondagem limitou-se às 12 maiores cidades do país, mas, segundo o Datafolha, reflete o panorama nacional.