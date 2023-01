Lula da Silva toma posse este domingo como Presidente do Brasil

O líder esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva toma posse como presidente do Brasil este domingo sob segurança reforçada em Brasília após ameaças de violência de apoiantes de Jair Bolsonaro.A polícia deteve um homem que transportava engenhos explosivos e uma faca quando tentava entrar na esplanada para a inauguração, disse a polícia de Brasília.A cerimónia no Congresso começa às 18 horas (horário de Lisboa), quando Lula chega ao palácio do Planalto para doar a faixa presidencial perante uma multidão de 30 mil apoiantes. Espera-se que cerca de 300 mil se reúnam para celebrar na esplanada de Brasília.Lula, 77 anos, derrotou Bolsonaro em outubro para ganhar um terceiro mandato presidencial, após ter passado um ano e meio preso por acusações de corrupção, que mais tarde foram retiradas.Bolsonaro deixou o Brasil e deslocou-se até Florida, nos EUA, na sexta-feira, evitando ter de entregar a faixa presidencial a Lula, cuja vitória ainda não reconheceu.Os seus apoiantes protestaram durante dois meses e apelaram a um golpe militar para impedir o regresso de Lula ao cargo num clima de vandalismo e violência.