Lula da Silva vem mesmo a Portugal este mês

O presidente recém-eleito do Brasil, Lula da Silva, vai mesmo fazer uma passagem por Portugal ainda este mês de novembro.O presidente brasileiro irá aterrar em Lisboa no dia 18 deste mês, após participar na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), confirmou a TSF junto da equipa de Luiz Inácio Lula da Silva.Equipa da presidência da República ainda não se pronunciou sobre o assunto.A possibilidade da visita do presidente eleito surgiu esta semana depois do assessor de imprensa de Lula ter afirmado ser "uma hipótese" a sua passagem por Portugal.