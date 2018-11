Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lula ouvido por juiz em caso de ‘luvas’

Ex-presidente deixou pela primeira vez a prisão de Curitiba, mas apenas para ser ouvido num processo no qual arrisca nova condenação.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva deixou esta quarta-feira pela primeira vez a cela onde está a cumprir uma pena de 12 anos e um mês por corrupção, mas apenas para ser ouvido em tribunal no âmbito de outro processo, em que é acusado de ter recebido uma casa de campo como pagamento de ‘luvas’ de construtoras.



Um forte esquema de segurança foi montado junto à sede da Polícia Federal de Curitiba, onde Lula está detido, e ao tribunal da mesma cidade, com várias ruas cortadas ao trânsito. Apoiantes do ex-presidente concentraram-se nos dois locais, mas os carros da polícia com Lula e a escolta saíram e entraram nos edifícios pelas garagens e mantiveram fechadas as janelas ao longo do percurso.



Lula, já condenado pelo juiz Sérgio Moro por ter recebido um apartamento triplex no litoral de São Paulo como ‘luvas’ da construtora OAS, é acusado neste processo de ter recebido também como pagamento ilegal uma casa de campo em Atibaia, na Grande São Paulo.



A casa, que está em nome de amigos de um filho de Lula, recebeu em 2010, último ano dele na presidência, obras e equipamentos no valor de 238 mil euros, pagos pelas construtoras OAS e Odebrecht.