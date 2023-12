Lula preocupado com questão de Essequibo diz que América do Sul não precisa de guerra

O Presidente do Brasil afirmou esta quinta-feira, na Cimeira do Mercosul, que acompanha com preocupação as tensões entre a Venezuela e a Guiana sobre a região do Essequibo e defendeu que a América do Sul não precisa de uma guerra.

"Todos vocês acompanham, conhecem um pouco da história, e nós estamos acompanhando com crescente preocupação o desdobramento relacionado à questão do Essequibo. O Mercosul não pode ficar alheio a essa situação", afirmou Lula da Silva.

"Se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra, que nós não precisamos é de guerra. Nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver os nossos países', acrescentou.