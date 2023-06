Lula promete acabar totalmente com a desflorestação da Amazónia até 2030

O Presidente do Brasil prometeu esta quinta-feira que será "muito duro com quem derrubar uma árvore na Amazónia" e estipulou 2030 como o prazo para acabar totalmente com a desflorestação da região, considerada o pulmão do planeta.

"Vamos ser muito duros contra qualquer pessoa que derrube uma árvore para plantar soja, cereais ou para pastagens", disse Lula, quando interveio, em Paris, no início do concerto a favor do ambiente, promovido pela Organização Não Governamental Global Citizen, e no qual atuaram gratuitamente os cantores Lenny Kravitz e Billie Eilish, entre outros.

'Lula' da Silva disse que a Amazónia é "um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo pertence a humanidade", e acrescentou, citado pela agência espanhola de notícias, a EFE, que "por isso mesmo há que o fazer o necessário para manter a floresta de pé".