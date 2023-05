Lula questiona a representatividade do G7 em reunião do próprio bloco no Japão

Em discurso proferido este sábado na reunião do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, que está a decorrer em Hiroshima, no Japão, o presidente brasileiro, Lula da Silva, questionou a representatividade e a legitimidade do próprio bloco para decidir sobre crises mundiais.



Sentado ao lado do presidente dos EUA, Joe Biden, Lula, que foi ao encontro como convidado após 14 anos já que o Brasil não faz parte do bloco, atacou também a ONU e defendeu outro grupo de países, o G20, do qual o Brasil é membro efetivo.

"A solução para os diversos desafios que o mundo enfrenta não está na formação de blocos antagónicos ou respostas que contemplem apenas um grupo pequeno de países. Isso é particularmente importante neste contexto de transição para uma ordem multipolar, que exigirá mudanças profundas nas instituições. As decisões só terão legitimidade e eficácia se tomadas e implementadas democráticamente", declarou o brasileiro, deixando claro que não concorda que um pequeno grupo de países, como o G7, tome decisões pelo mundo todo.



Lula hesitou muito em aceitar o convite do G7 para participar como convidado no encontro de Hiroshima, e só confirmou a sua presença em cima da hora depois de lhe ser garantido que teria espaço para discursar.





No discurso, o presidente brasileiro criticou a ONU e defendeu mais uma vez que os novos países passem a ser membros permanentes do Conselho de Segurança, cadeira que o Brasil ambiciona há muito, e reclamou o facto dos grandes países pedirem a ajuda dos emergentes para resolver problemas internacionais mas não serem atendidas as suas demandas. "Não faz sentido aclamar os países emergentes a contribuir para resolver as crises múltiplas que o mundo enfrenta sem que as suas legítimas preocupações sejam atendidas e sem que estejam adequadamente representados nos principais órgãos de governança global", disse Lula, defendendo em seguida outro bloco, o G20."A consolidação do G20 como principal espaço para a concertação económica internacional foi um avanço inegável e será ainda mais efectivo com uma composição que dialogue com as demandas e interesses de todas as regiões do mundo, e isso inclui uma representatividade mais adequada de países africanos".