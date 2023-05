Lula recusa convite de Putin para ir à Rússia

Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz", disse Lula da Silva.

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, afirmou esta sexta-feira na rede social Twitter que recusou o convite do presidente russo, Vladimir Putin, para visitar a Rússia.