Lula responsabilizado por crise interna no PT

Antes idolatrado por milhões de seguidores e capaz de atrair multidões enlouquecidas onde aparecesse, o ex-presidente do Brasil Lula da Silva é hoje cada vez mais contestado dentro do Partido dos Trabalhadores (PT). Esta semana, foi mesmo acusado por outros líderes do PT de ser o responsável pela derrota do partido nas autárquicas, ocorridas há uma semana.









Dentro do partido, são cada vez mais as vozes que criticam abertamente o ex-chefe de Estado, acusando-o de sobrepor o projeto pessoal de voltar a ser presidente, algo quase impossível, já que foi condenado duas vezes por corrupção e está inelegível, aos interesses do PT.

Lula da Silva, que para o grande público tenta sempre passar a imagem de homem simples e conciliador, dentro do PT é considerado autoritário e isso ficou patente nas recentes eleições, quando, discordando com as escolhas de algumas direções regionais, passou a pedir votos para candidatos adversários.





“Acho lamentável e vergonhoso que Lula tenha feito isso. Mesmo sendo o maior nome do PT, Lula não pode tomar sozinho decisões que afetam o partido como um todo. Decisões monocráticas são uma herança feudal”, escreveu Valter Pomar, líder histórico do PT, num texto que circulou entre as lideranças do partido.





Capaz de dominar totalmente a vida política brasileira entre 2003 e 2016, período em que elegeu e reelegeu dois presidentes – Lula da Silva e Dilma Rousseff – o PT, que chegou a eleger autarcas em mais de mil cidades brasileiras, entre elas a maior, São Paulo, começou a desmoronar em 2016, quando perdeu 60 por cento dessas cidades, depois da destituição de Dilma pelo Congresso, e este ano elegeu apenas 184 autarcas. Algo que fez de Lula da Silva, a par do arqui-inimigo Jair Bolsonaro, outro radical rejeitado nas urnas, um dos grandes derrotados desse sufrágio.





Atitudes polémicas ao pedir apoio para adversários



Em São Paulo, a mais importante cidade do Brasil que o PT já controlou durante anos, Lula da Silva provocou embaraço nas recentes autárquicas ao mostrar que preferia um dos adversários, Guilherme Boulos, ao candidato do próprio partido, Jilmar Tatto, que acabou em sexto lugar. Também em João Pessoa, capital da Paraíba, o antigo presidente do Brasil ignorou o candidato petista e pediu votos para o ex-governador Ricardo Coutinho, que é seu amigo.





Dedicado ao namoro com socióloga Rosângela da Silva



Desde que deixou a prisão há um ano, e ao contrário do que se esperava, Lula da Silva, de 75 anos, viúvo, tem estado ausente da disputa política, entregue à paixão pela namorada, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como ‘Janja’. A relação fez com que Lula decidisse mudar-se do antigo apartamento, na Grande São Paulo, para um condomínio de luxo, em Salvador da Baía, ainda este ano.

8



Anos foi o período que Luiz Inácio Lula da Silva esteve na presidência do Brasil, entre 2003 e 2011.





Preso por corrupção



Em 2018, foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção e branqueamento de capitais, por ser considerado culpado de receber um apartamento de luxo em troca de favores.





580 dias atrás das grades



O antigo chefe de Estado esteve 580 dias na prisão e está, desde novembro do ano passado, em liberdade condicional.